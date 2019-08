Repubblica Ceca: Cssd insiste su Smarda a ministero Cultura nonostante opposizione presidente

- Il vicepresidente del Partito socialdemocratico ceco (Cssd), Roman Onderka, è convinto che il partito debba insistere sul nome di Michal Smarda come prossimo ministro della Cultura sebbene il capo dello Stato, Milos Zeman, abbia esplicitato la sua opposizione al nome di quest'ultimo. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Ctk". Non solo, ma qualora il premier non sollevasse un conflitto di attribuzioni con il presidente, ad avviso di Onderka i ministri del Cssd dovrebbero rassegnare le dimissioni in blocco dal governo. Il presidente del Cssd e vicepremier, Jan Hamacek, conferma l'intenzione del partito di non proporre altre candidature. Hamacek non ne vede il motivo, giacché la costituzione ceca non consente al presidente della Repubblica di valutare le nomine propostegli. (segue) (Vap)