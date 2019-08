Siria: media, ribelli abbattono velivolo governativo a Idlib

- Un Sukhoi in dotazione alle forze armate siriane è precipitato nell’area di Idlib, dopo essere stato colpito dai ribelli. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, secondo quanto riporta l’emittente satellitare “Al Arabiya”. In particolare, il velivolo è stato abbattuto a Khan Shaykhun, città controllata dai ribelli, dove le forze del presidente siriano Bashar al Assad stanno avanzando. Al momento non si conosce il destino dell’equipaggio.(Res)