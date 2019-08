Ponte Genova: Delrio, una tragedia per l'Italia, sia fatta giustizia

- "ll crollo del ponte Morandi è stata una tragedia. Una tragedia per le 43 persone che hanno perso la vita, una tragedia per Genova, una tragedia per l'Italia”. E’ quanto afferma, in una nota, il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio. “Oggi come un anno fa ci stringiamo al dolore delle famiglie delle vittime e della comunità genovese ricordando quelle ore drammatiche in cui tutta l'Italia si è fermata attonita davanti a tanta devastazione – aggiunge -. Sono stati momenti terribili e pieni di angoscia che mai si cancelleranno dai nostri cuori e che sono stati riempiti di speranza solo dallo straordinario lavoro dei soccorritori e dalla voglia di riscatto della comunità genovese. Nel nome delle vittime auspichiamo che sia fatta piena giustizia".(Com)