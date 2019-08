Speciale difesa: Ucraina, impianto Lviv avvia produzione modello modernizzato carro armato T-64

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impianto di produzione di carri armati di Lviv è divenuto il secondo in Ucraina a sviluppare la versione modernizzata del modello T-64. Lo rende noto la stampa ucraina, riprendendo quanto comunicato dall’azienda statale del comparto della difesa Ukroboronprom. Il gruppo riferisce che il nuovo modello di T-64 “aumenta significativamente le capacità di combattimento del mezzo”, il principale in utilizzo da parte delle forze armate dell’Ucraina. In precedenza solo lo stabilimento di Kharkiv era in grado di produrre i nuovi T-64. (Res)