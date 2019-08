Speciale difesa: Israele, cancellate esercitazioni riservisti per tagli di bilancio

- Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno cancellato per ragioni economiche parte delle attività addestrative previste entro la fine dell’anno per i riservisti. Lo riferisce oggi il quotidiano israeliano “Haaretz”, citando l’unità portavoce delle Idf. Secondo le nuove disposizioni, non si addestreranno i riservisti della divisione del comando settentrionale e dei corpi di artiglieria. Per incrementare le capacità di risposta per una eventuale campagna nella Striscia di Gaza, l’esercito ha deciso di aggiungere nuove attività addestrative non previste nella pianificazione annuale. Inoltre, sono stati stanziati ulteriori fondi per l’acquisizione di nuove competenze a beneficio delle forze di terra. (Res)