Speciale difesa: fregata britannica Kent in rotta verso Stretto di Hormuz

- La fregata della Marina militare britannica, Hms Kent, ha lasciato ieri il porto di Portsmouth facendo rotta per il Golfo Persico e unirsi alla task force guidata dagli Stati Uniti per scortare le navi mercantili che attraversano lo Stretto di Hormuz. La Kent assumerà le funzioni del cacciatorpediniere Hms Duncan e opererà al fianco della Hms Montrose per scortare navi battenti bandiera britannica attraverso le acque dello Stretto di Hormuz. La coalizione marittima è stata istituita in risposta all’aumento delle tensioni nella regione culminate con il sequestro della petroliera britannico Stena Impero da parte dei Guardiani della rivoluzione iraniana avvenuto lo scorso 19 luglio nelle acque dello Stretto di Hormuz. "Il nostro obiettivo nel Golfo rimane fermamente quello di attenuare l'attuale tensione", ha dichiarato Andy Brown, comandante della Kent citato dalla stampa britannica. “Siamo impegnati a sostenere la libertà di navigazione e a garantire la sicurezza delle spedizioni internazionali", ha aggiunto. Il Regno Unito è l'unico paese ad aver aderito finora alla coalizione proposta dagli Stati Uniti estesa anche a Francia e Germania ed altri paesi alleati europei e asiatici, tra cui il Giappone. (Res)