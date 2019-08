Speciale difesa: fonti russe, aereo Nato tenta di avvicinarsi a velivolo con a bordo ministro Shoigu

- Un F-18 della Nato avrebbe tentato di avvicinarsi all'aereo del ministro della Difesa russo Sergej Shoigu sulle acque internazionali del Mar Baltico. È quanto ha riferito un corrispondente dell’agenzia di stampa “Tass” che si trovava a bordo dell’aereo del ministro. L'aereo di Shoigu era in viaggio da Kaliningrad a Mosca con una scorta di due Sukhoi-27 della Flotta baltica. L'F-18 della Nato ha tentato di avvicinarsi nelle acque internazionali del Mar Baltico, ma i caccia russi hanno costretto il velivolo a ritirarsi. A Kaliningrad, Shoigu ha partecipato a una cerimonia di posa per per la nuova ala dell'Accademia navale di Nakhimov e ha partecipato alla competizione militare Seaborne Assault nella base di Khmelevka. (Rum)