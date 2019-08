Frosinone: domani lutto cittadino a Sora per 18enne morta in incidente stradale

- Una giovane ragazza di 18 anni, residente a Sora, è deceduta nella notte tra martedì e mercoledì a causa di un incidente stradale ad Arpino. Il Comune di Sora, nella persona del vicesindaco Fausto Baratta, ha proclamato per domani - data in cui sono programmati i funerali - il lutto cittadino. La giovane deceduta è Stella Tatangelo. Le cause del sinistro sono ancora da accertare. (Rer)