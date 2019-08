Thailandia: pronto piano per evacuare cittadini bloccati all'aeroporto di Hong Kong

- Le forze armate thailandesi hanno predisposto la partenza di due aerei, un Lockheed C-130 Hercules e un Airbus A340, nel caso in cui il governo ordinasse l'evacuazione dei cittadini thailandesi dall'aeroporto di Hong Kong. Lo riferisce il portavoce dell'esercito, Pongsak Semachai. Thai Airways, la compagnia di bandiera, ha fatto sapere di aver messo a disposizione i propri velivoli più grandi, per permettere il rientro dei cittadini rimasti bloccati ad Hong Kong a causa delle proteste in atto da settimane. Cresce la preoccupazione per un'eventuale risposta della Cina che preveda la mobilitazione di truppe. (segue) (Cip)