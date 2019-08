Thailandia: pronto piano per evacuare cittadini bloccati all'aeroporto di Hong Kong (2)

- Le proteste nell'ex colonia britannica proseguono ormai da oltre due mesi. Domenica scorsa sono arrivate a interessare anche l'aeroporto dell'ex colonia britannica, con oltre cinquemila persone che hanno occupato l'edificio. Lunedì le autorità aeroportuali sono state costrette a sospendere i servizi, provocando la cancellazione di oltre 200 voli. Dopo un primo tentativo di tornare in funzione, ieri mattina, l'aeroporto è stato chiuso di nuovo in serata ed è stata annunciata la cancellazione di un altro centinaio di voli, che ha lasciato a terra migliaia di passeggeri. Nella giornata di oggi, le poche decine di manifestanti rimaste hanno diffuso un comunicato: "Non è nostra intenzione causare ritardi ai vostri viaggi e non vogliamo causarvi inconvenienti. Chiediamo la vostra comprensione e perdono, mentre i giovani di Hong Kong continuano a lottare per la libertà e la democrazia", hanno scritto per mail. (segue) (Cip)