Thailandia: pronto piano per evacuare cittadini bloccati all'aeroporto di Hong Kong (3)

- Intanto il personale dell'aeroporto fa sapere di aver ricevuto "un'ingiunzione ad interim per fermare chiunque impedisca o interferisca in maniera illegale" con i lavori dell'aeroporto, mentre il vice commissario della polizia, Mak Chin Ho, ha dichiarato di essere sulle tracce di altri sospettati, rei di aver assalito un agente di polizia. "L'aeroporto di Hong Kong non è un luogo appropriato per le proteste", ha dichiarato. Le proteste non accennano a diminuire. Da quando, oltre due mesi fa, la Cina ha approvato una legge sulle estradizioni, la popolazione si è mobilitata per chiedere maggiori libertà democratiche e civili. Pechino ha ritirato il provvedimento pochi giorni dopo, ma nel frattempo la situazione si è fatta sempre più incandescente, con scontri tra i manifestanti e la polizia che, dall'inizio di giugno, hanno portato all'arresto di oltre 700 persone. (Cip)