Frosinone: Sindaco Sora, dolore per perdita Stella, cordoglio da tutto il comune

- “E’ davvero difficile trovare le parole per esprimere il dolore e il cordoglio per la tragedia accaduta durante la notte che ha sconvolto la nostra comunità". Lo scrive in un tweet il sindaco di Sora, Roberto De Donatis in riferimento al decesso della giovane Stella Tatangelo in un incidente stradale ad Arpino. "Rivolgo, a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale, sincere condoglianze alla famiglia della giovane Stella”. (Rer)