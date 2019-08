Frosinone: rinvenuti mille metri cubi di rifiuti ad Anagni. Denunciata 32enne per gestione illecita

- Oltre mille metri cubi di rifiuti e scarti di lavorazione industriale. E’ quanto hanno rinvenuto questa mattina dai carabinieri ad Anagni nell’ambito di un’attività info-investigativa volta a contrastare illeciti in materia ambientale,. Nel corso dell’operazione i militari hanno deferito in stato di libertà una 32 enne legale rappresentante di una azienda di smaltimento di rifiuti, resasi responsabile di ‘attività di gestione illecita di rifiuti non autorizzata’. In particolare i militari hanno accertato che all’interno della azienda da lei gestita vi era un deposito incontrollato di circa 1000 metri cubi di rifiuti e scarti di lavorazione industriale. Il deposito ed il materiale rinvenuto è stato posto in sequestro.(Rer)