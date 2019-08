Bolivia: presidenziali, Morales chiude a dibattiti pubblici con rivali (2)

- Stando ai sondaggi, Morales continua ad avere alte probabilità di rinnovare il suo mandato. In un sondaggio della compagnia "Viaciencia" diffuso nella serata di lunedì da cinque emittenti televisive, l'attuale capo dello stato riscuote il 39,1 per cento delle intenzioni di voto, ben 17 punti percentuali in più sul primo degli inseguitori, l'ex presidente Carlos Mesa fermo al 22 per cento. Molto più indietro il candidato di Bolivia dice no, Oscar Ortiz, che non va oltre il 9,5 per cento. L'inchiesta, condotta nella prima settimana di agosto, lancia Morales a un passo dalla soglia del 40 per cento, quota utile per poter ottenere l'elezione al primo turno, e supera lo scarto dell'11 per cento registrato da un precedente sondaggio di luglio. Le elezioni rimangono contraddistinte dalle polemiche sulla ricandidatura di Morales. (segue) (Brb)