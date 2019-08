Bolivia: presidenziali, Morales chiude a dibattiti pubblici con rivali (3)

- Il dibattito sulla nuova corsa del presidente parte da lontano. Morales ha assunto per la prima volta l'incarico nel gennaio del 2006. Nel 2009 si approvò una riforma della costituzione che rendeva possibile l'elezione per due mandati consecutivi di cinque anni, intervento che permise le candidature nel 2010 e nel 2014. Nel 2016 la maggioranza ha indetto un referendum per riformare la Costituzione nelle parti in cui vietava la rielezione delle alte cariche di governo. Il referendum non passò per un esiguo margine di voti - 51,3 per cento contro il 48,7 per cento - mettendo un primo stop alla ricandidatura di Morales. Di lì a poco, però, accogliendo un ricordo del partito di governo Mas (Movimento al socialismo), la Corte costituzionale stabilì che il veto posto dalla Carta era comunque incompatibile con l'esercizio del diritto umano di essere eletto. Una sentenza che di fatto ha aperto alla rielezione indefinita anche del capo dello stato, nonostante la serrata critica delle opposizioni e il ricorso da queste presentato alla Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh). (segue) (Brb)