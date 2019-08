Bolivia: presidenziali, Morales chiude a dibattiti pubblici con rivali (5)

- Gli oppositori hanno duramente censurato le parole di Almagro, ricordando tra l'altro suoi precedenti pronunciamenti sul caso. A settembre 2017, il segretario generale Osa, all'indomani del referendum "perso" dal governo disse che Evo Morales avrebbeo dovuto "rispettare la decisione popolare che ha detto 'no' alla rielezione. Nessun giudice può revocare il dettato del'unico sovrano: il popolo", scriveva Almagro. E poco più tardi, presentando un rapporto della Commissione di Venezia come "documento con piena validità giuridica", segnalava che la "rielezione non è un diritto umano", togliendo peso all'argomento su cui si reggeva la decisione della Corte Costituzionale boliviana. (segue) (Brb)