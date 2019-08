Bolivia: presidenziali, Morales chiude a dibattiti pubblici con rivali (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni generali boliviane, in agenda il 20 ottobre, serviranno ad eleggere presidente e vicepresidente, 130 deputati e 36 senatori per il periodo 2020-2025. Vince chi si aggiudica il 50 per cento più uno dei voti validi o il 40 per cento più uno nel caso in cui lo scarto sul secondo candidato sia di dieci punti percentuali. Un eventuale ballottaggio si terrà il 15 dicembre. Le candidature sono state confermate grazie alle primarie tenute il 27 gennaio. Un voto questo rivelatosi di forma, dal momento che gli otto partiti ai nastri di partenza si sono presentati con una sola candidatura. (Brb)