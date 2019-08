Cuneo: a Limone Piemonte la 39^ edizione del Concerto di ferragosto

- Limone Piemonte si prepara ad accogliere la 39esima edizione del Concerto di Ferragosto, appuntamento cardine dell'estate cuneese attesissimo dagli amanti della musica e della montagna. Dopo dieci anni l'evento torna ad essere ospitato dalle montagne limonesi, accolto nello splendido palcoscenico naturale dei Prati del Vallone di S. Lorenzo, a Limonetto. Realizzata per la prima volta nel 1981 per volontà del maestro Giovanni Mosca e del violinista Bruno Pignata, la manifestazione nacque con l'intento di portare la musica classica in alta quota, attraverso un grande concerto dal vivo nelle montagne della provincia di Cuneo, e negli anni ha visto accrescere in maniera esponenziale il pubblico di affezionati. L'esibizione dell’orchestra Bartolomeo Bruni della città di Cuneo, che darà ampio spazio al repertorio lirico italiano, sarà diretta dal Maestro Andrea Oddone e proporrà alcune tra le sinfonie d'opera e le musiche di scena più famose di Rossini, Bellini, Ponchielli, Verdi e Puccini. Un repertorio di sicuro appeal per chi sarà presente, che potrà assistere anche alle perle musicali del “fuori onda”, ma, come è da tradizione, per chi non potrà essere presente sarà garantita la diretta televisiva nazionale su Rai 3. (segue) (Rpi)