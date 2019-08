Cuneo: a Limone Piemonte la 39^ edizione del Concerto di ferragosto (2)

- Tra le peculiarità di questa edizione, va ricordato che l'evento sarà raggiungibile comodamente anche in treno dal Piemonte e dalla Liguria. Trenitalia, partner della manifestazione, metterà a disposizione a Ferragosto 15 collegamenti tra Fossano e Limone Piemonte, 22 tra Cuneo e Limone, 6 tra Ventimiglia e Limone. Alla stazione di Limone, poi, saranno presenti dei bus navetta che porteranno i viaggiatori a Limonetto. “Siamo onorati di ospitare il concerto dell’Orchestra Bruni – commenta Massimo Riberi, sindaco di Limone –. Si tratta indubbiamente di una bella opportunità di visibilità per il nostro paese, che accoglierà in un solo giorno migliaia di persone, e di una sfida per il nostro Comune, che dovrà garantire la miglior accoglienza possibile a questo grande pubblico. Stiamo lavorando a pieno ritmo per organizzarne la logistica della manifestazione e tutti gli aspetti legati alla sicurezza. Questo concerto è un'occasione per sottolineare come le nostre montagne rappresentino un enorme patrimonio, con potenzialità finora inespresse, soprattutto nei mesi non innevati. Invito tutti a venire a trascorrere il Ferragosto a Limone, per ammirare la natura e la bellezza della nostre montagne”. (segue) (Rpi)