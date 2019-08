Argentina: severa autocritica del presidente Macri per reazione a risultato elettorale

- Il presidente argentino Mauricio Macri ha chiesto oggi "scusa" agli elettori che domenica scorsa hanno sancito una netta vittoria dell'opposizione peronista alle primarie presidenziali. "Voglio chiedere scusa per quello che ho detto nella conferenza di lunedì", ha dichiarato il presidente rettificando le parole con cui aveva affermato che il crollo dei mercati successivo alle elezioni era stato dovuto a una scelta sbagliata dell'elettorato. "Ero in dubbio se parlare, ero ancora scosso dal risultato di domenica, non avevo dormito ed ero triste per le conseguenze sull'economia, ma ho privilegiato il contatto con la stampa con l'obiettivo di calmare gli animi e fugare dubbi, come ho sempre fatto", ha quindi aggiunto il presidente in un messaggio televisivo registrato. "Rispetto il risultato delle elezioni voglio che sappiate che ho compreso, che rispetto gli argentini che hanno scelto altre alternative", ha proseguito, riconoscendo quindi che "se ciò è successo e esclusivamente responsabilità mia e del mio governo". (segue) (Abu)