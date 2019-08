Argentina: severa autocritica del presidente Macri per reazione a risultato elettorale (2)

- "Alcuni argentini devono aver considerato che in questo ultimo anno e mezzo ho preteso troppo e oggi sono stanchi, arrabbiati e sfiniti, so che arrivare a fine mese si è trasformato per alcuni in una missione impossibile, molti hanno dovuto ridurre le loro spese e non sanno già di che altro privarsi" ha proseguito Macri, che ha quindi giustificato questa situazione con il punto di partenza ereditato. "Abbiamo iniziato dal sottosuolo", ha detto, riconoscendo ad ogni modo che nel suo programma di governo ha "dato la precedenza la ricostruzione delle infrastrutture" tralasciando le conseguenze di alcune decisioni sulla vita quotidiana "per alcuni diventata impossibile". "Farò il possibile per accompagnarvi in questo momento e lavorerò prima di tutto per alleggerire il peso di questa situazione", ha quindi aggiunto il presidente. (segue) (Abu)