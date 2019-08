Argentina: severa autocritica del presidente Macri per reazione a risultato elettorale (3)

- "Quello che dobbiamo capire è che l'alternativa al nostro governo non ha credibilità nel mondo, che esiste un problema grave tra il kirchnerismo ed il mondo", aveva detto Macri lunedì 12, al termine di una convulsa giornata nei mercati e a quasi 24 ore dall'inaspettato trionfo alle primarie presidenziali del candidato dell'opposizione, il peronista Alberto Fernandez. Gli scrutini, un passaggio elettorale obbligatorio in Argentina, hanno infatti certificato - ben oltre quanto anticipato dai sondaggi delle ultime settimane - un netto vantaggio del ticket Alberto Fernandez-Cristina Kirchner (Frente de Todos - FdT), contro quello formato dal presidente uscente Macri e il canddiato vice Miguel Angel Pichetto: il 47,3 dei consensi contro il 32,4 per cento. Una differenza che se fosse mantenuta il 27 ottobre consentirebbe a Fernandez una vittoria direttamente al primo turno. (segue) (Abu)