Sudan: Pam stanzia 7 milioni di euro supplementari in aiuti umanitari

- Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Pam) sosterrà con ulteriori 7 milioni di euro gli interventi umanitari in Sudan. Lo riferisce in una nota il Pam, precisando che la quota si aggiunge ai 6 milioni di euro stanziati nel corso del 2018. Il fondo, che vede il contributo del dipartimento della Commissione europea per gli aiuti umanitari e la protezione civile (Echo), sosterrà attività critiche, tra cui l'assistenza nutrizionale a madri e bambini in aree remote e la prevenzione della malnutrizione, una condizione che colpisce circa 1,8 milioni di bambini sotto i cinque anni in tutto il Sudan. I fondi permetteranno inoltre di fornire l'assistenza necessaria a ben 600 mila persone, inclusi gli sfollati interni e rifugiati negli Stati del Nord e del Sud Darfur. A fine dello scorso anno, la Commissione europea aveva annunciato lo stanziamento di 18 milioni di euro in aiuti di emergenza, aumentando il contributo dell'Ue al Sudan a 41 milioni di euro nel 2018.(Res)