Grecia: emergenza incendi, Protezione civile ringrazia Ue, Italia e Spagna per aiuto

- La Protezione civile della Grecia ha ringraziato l'Unione europea, l'Italia e la Spagna per la loro risposta immediata alla richiesta di assistenza da parte di Atene per lo spegnimento dei vasti incendi nell'isola di Evia. Secondo quanto evidenzia una nota della Protezione civile ellenica, questo è un vero esempio di "solidarietà in azione" tra i paesi dell'Ue. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha interrotto intanto le sue vacanze estive per la gestione dell'emergenza incendi, recandosi oggi nell'isola di Evia, a nord di Atene. Diversi i villaggi dell'area evacuati nei giorni scorsi, mentre nonostante alcuni progressi registrati nelle scorse ore un nuovo fronte dell'incendio si sarebbe aperto nei pressi del paese di Makrymalli. (Gra)