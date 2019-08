Governo: M5s, perché Salvini ancora non si dimette?

- Il Movimento cinque stelle, in un post pubblicato sul blog delle Stelle, scrive che "l'incoerenza di Salvini è davvero imbarazzante. Lui e i suoi ministri leghisti hanno annunciato la sfiducia a Giuseppe Conte e al governo di cui ancora fanno parte. Ma allora perché continuano a rimanere incollati alla poltrona. La Lega ha causato una crisi in pieno agosto, con tutti i danni che porterà al Paese: rischiamo l'aumento dell'Iva (un salasso per i cittadini), oltre al blocco di riforme storiche che l'Italia aspettava da anni. E per fare cosa? Per tornare", continua il post, "tra le braccia di Berlusconi a discutere di alleanze con Forza Italia e di nuove poltrone da spartirsi. Matteo Salvini, quindi, dopo aver creato il caos portando il Paese verso il baratro (tutto questo per pensare solo agli interessi del suo partito), invece di dimettersi come lui stesso ha più volte dichiarato di voler fare assieme agli altri ministri della Lega, continua con la sua estenuante propaganda elettorale", conclude il M5s, "e rimane saldamente incollato alla poltrona". (Rin)