Moldova: presidente Dodon, Germania conta su coinvolgimento Russia per soluzione crisi Transnistria

- Il presidente della Moldova Igor Dodon ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo della Germania, Frank-Walter Steinmeier. Secondo quanto scritto da Dodon sulla sua pagina Facebook, durante il colloquio con il presidente tedesco quest'ultimo ha apprezzato il ripristino da parte della Moldova delle relazioni con la Federazione Russa sostenendo che senza Mosca il processo di risoluzione della crisi in Transnistria "non può essere risolto". "Abbiamo scambiato opinioni sull'attuale situazione politica in Moldova, sul nuovo concetto di politica estera del nostro paese, nonché sulle prospettive della soluzione politica finale del conflitto nella Transnistria (regione separatista filorussa della Moldova orientale). Ho ringraziato la Repubblica federale di Germania per il forte sostegno fornito al nostro paese nel processo di formazione dell'attuale coalizione di maggioranza in parlamento, nonché nel processo di formazione del governo della Moldova", ha scritto Dodon. (segue) (Moc)