Moldova: presidente Dodon, Germania conta su coinvolgimento Russia per soluzione crisi Transnistria (3)

- Per quanto riguarda le prospettive di una soluzione politica duratura del conflitto nella Transnistria, Steinmeier ha affermato che, senza ristabilire buoni rapporti con la Federazione Russa, "questo obiettivo strategico sarà impossibile da raggiungere", ha affermato Dodon. Il presidente moldavo ha anche affermato che l'omologo tedesco ha precisato che il modo in cui l'attuale maggioranza parlamentare è stata costituita a Chisinau mostra l'esistenza di un consenso internazionale per quanto riguarda la Moldova, raggiunto tra le maggiori potenze internazionali, e che questo fatto ispira anche "ottimismo" per quanto riguarda le prospettive di raggiungere un consenso simile nel caso della risoluzione definitiva della disputa sulla Transnistria. (Moc)