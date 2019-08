Reddito cittadinanza: M5s a Garavaglia, basta sparare cretinate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle, in un post su Facebook, scrive che "il reddito di cittadinanza è una misura che difendiamo con tutte le nostre forze. Una misura che ha ridato dignità alle persone e che assicura la tenuta sociale del paese. 905.000 famiglie oggi possono guardare al futuro con la prospettiva di uscire da una condizione di difficoltà. Oggi il forse ex sottosegretario a corrente alternata Garavaglia (non abbiamo ancora capito se la Lega ha ritirato i suoi ministri o meno) dice che il 70 per cento di queste famiglie non ha diritto al reddito. E' la più grande cretinata mai sentita. Sono persone", continua il post, "che hanno pienamente diritto, i controlli sono stati rigorosi e l'Inps controlla continuamente la platea. Rispondiamo con i numeri alle provocazioni: 1,4 milioni le domande presentate; accettate ad oggi 905 mila; 32 mila decadute (Isee variato, variazione nucleo familiare); 1025 le rinunce. 185 i lavoratori in nero percettori del reddito scoperti all'Ispettorato nazionale del lavoro. A Garavaglia diciamo basta sparare cretinate. Lo ricordiamo poco tempo fa dire nessun problema di coperture per la flat tax. Mai viste. Se è a conoscenza di percettori del reddito di cittadinanza che non ne hanno diritto", conclude il M5s, "andasse alla Guardia di Finanza a denunciare". (Rin)