Milano: offrono casa, prendono di 1.600 euro di caparra, ma è una truffa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ragazza dell’Equador di 22 anni è incappata in una truffa mentre cercava una casa in affitto. Ha letto un annuncio per un appartamento in via Amadeo, all’Ortica, ed è andata a visitarlo. Le è piaciuto e ha deciso di prenderlo in affitto, lasciando a quelli che credeva i legittimi proprietari una caparra di ben 1.600 euro. Peccato che fosse una truffa e i due, dopo essersi fatti pagare l’anticipo, sono spariti. Secondo gli agenti della Questura di Milano, che hanno raccolto la denuncia della ragazza, si tratta di un modus operandi piuttosto comune: i truffatori utilizzano appartamenti di cui hanno le chiavi, magari perché li hanno affittati per un periodi brevi e riescono così a ingannare i potenziali locatari. (Rem)