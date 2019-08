Tunisia: oggi Istanza superiore elezioni annuncerà lista preliminare candidati presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istanza superiore indipendente per le elezioni della Tunisia (Isie) annuncerà oggi nel corso di una conferenza stampa l'elenco preliminare dei candidati selezionati per le presidenziali. Farouk Bouaskar, membro dell'Isie, ha confermato che dei 97 candidati che hanno presentato domanda per le elezioni presidenziali fino ad oggi, 31 candidati hanno presentato delle raccomandazioni, 20 delle quali corredate da raccomandazioni del popolo e undici parlamentari. Ieri, 13 agosto, Anis Jarbaoui, membro dell’Isie, ha annunciato che l'Istanza ha respinto 66 delle 97 richieste di candidatura alle presidenziali previste il 15 settembre. I candidati di cui non sono state accolte le candidature potranno presentare ricorso in tribunale. L’Isie pubblicherà l’elenco definitivo dei candidati alle presidenziali il 31 agosto, mentre la campagna elettorale prenderà il via il 2 settembre. (Tut)