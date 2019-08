Serbia-Italia: Balkan Earth e Festival Regio Earth, Istituto cultura presenta Isabella Breda e Alessandro Serra

- L'Associazione "Il Club degli artigianati" di Mosorin, in Serbia, ospita quest'anno la grande conferenza regionale Balkan Earth che si terrà dal 23 al 25 agosto a Titel (provincia autonoma della Vojvodina) e il Festival Regio Earth che avrà luogo dal 26 agosto al primo settembre a Mosorin, località all'interno del comune di Titel. La conferenza Balkan Earth è organizzata con l'obiettivo di riunire i rappresentanti dei paesi balcanici per introdurli all'architettura in terra della regione, alla sua condizione allarmante e al suo potenziale di sviluppo nonché per instaurare collaborazioni future e realizzare progetti comuni. La conferenza sarà accompagnata da due mostre itineranti "Architettura in terra di oggi" e "Architettura in terra dei Balcani". (segue) (Seb)