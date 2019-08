Serbia-Italia: Balkan Earth e Festival Regio Earth, Istituto cultura presenta Isabella Breda e Alessandro Serra (2)

- Il Festival Regio Earth è un festival itinerante dell'architettura in terra, del design e dell'arte che riunisce e collega appassionati e specialisti dell'Europa centrale ed orientale. L'Istituto italiano di cultura di Belgrado è lieto di presentare due partecipanti dell'Italia, Isabella Breda e Alessandro Serra. Isabella Breda ha conseguito la laurea presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia. In tutte le sue attività la sua ricerca guarda a quella creatività e quelle arti che originano da un "dialogo" tra uomo e natura. Da qui il suo interesse per le forme e gli ambienti delle architetture di terra, dall'abitare che nasce in armonia con la natura, e per quei manufatti costituiti da materiali presenti in natura. È particolarmente attratta dalla superficie terrestre, dalla sua trasformazione e dalla varietà di forme con la quale si manifesta. Alessandro Serra è un architetto specializzato sull'architettura in terra cruda presso il Laboratorio CRAterre – Ensag Grenoble (Francia). Il suo primo contatto con la terra è stato durante il corso Architetture di terra, culture costruttive e sviluppo sostenibile all'Università di Cagliari. Attualmente lavora tra l'Italia e la Romania. (Seb)