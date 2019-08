Slovacchia: presidente Corte suprema Svecova commenta fine mandato

- Secondo la presidente uscente della Corte suprema slovacca, Daniela Svecova, tutti i candidati a sostituirla lo farebbero in modo responsabile, tranne il giudice Stefan Harabin. Lo riporta l'agenzia di stampa "Tasr". Svecova non ha voluto commentare oltre in merito alla sua opposizione alla candidatura di Harabin, ha solamente affermato che "lo qualifica il modo in cui appare tanto sui media, quanto in ogni altro forum". La presidente ha anche detto di non essere in grado di prevedere se il suo successore sarà eletto al primo turno. La votazione si terrà il prossimo 9 settembre, mentre il mandato di Svecova al vertice della Corte termina formalmente a ottobre. (Vap)