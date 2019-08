Speciale energia: Grecia sostiene strategia Ue per basse emissioni di carbone entro 2030

- La Grecia sostiene la strategia dell'Unione europea per la transizione ad un'economia a basse emissioni di carbone entro il 2030: è questo il senso di una dichiarazione siglata dal ministro dell'Energia e dell'Ambiente di Atene, Costis Hatzidakis. "Lo scopo dello sforzo, che è sostenuto da altri Stati membri dell'Onu, è la formazione di una strategia per una crescita forte e sostenibile, attraverso il dialogo sociale, l'attrazione degli investimenti e la promozione dell'innovazione, al fine di creare una prospettiva per tutti tramite un nuovo modello di produzione", ha commentato il ministero dell'Energia ellenico tramite una nota. (Gra)