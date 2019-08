Speciale energia: accordo tra Azerbaigian, Iran e Russia per studio di fattibilità su unione sistemi energetici

- Russia, Azerbaigian e Iran hanno siglato un accordo per lavorare insieme su uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione del progetto per l'unione dei sistemi energetici dei tre paesi. Lo rende noto l'operatore russo dei sistemi energetici uniti tramite un comunicato stampa. Secondo quanto rende noto oggi la società russa, l'accordo è stato siglato dai tre paesi lo scorso 12 agosto e prevede uno studio di fattibilità per la realizzazione di "un corridoio energetico Nord-Sud tra i sistemi dell'energia della Repubblica dell'Azerbaigian, della Repubblica islamica dell'Iran e della Federazione Russa". Le parti dell'accordo, secondo quanto precisato dall'operatore, sono la società russa Rosseti, l'azerbaigiana Azerenerji e l'iraniana Tavanir. (Rum)