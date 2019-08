Russia: Cremlino, ritiro Usa da Omc minaccia esistenza organizzazione

- La sopravvivenza dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) è minacciata da un eventuale ritiro degli Stati Uniti. Lo ha affermato oggi il portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov, ripreso dall’agenzia di stampa “Sputnik”. Spetta in ogni caso a Washington, ha rilevato Peskov, decidere in merito. “Non ci sono dubbi che l’esistenza di una tale organizzazione strategica a livello globale venga messa in seria discussione se si ritira la principale potenza economica mondiale, mi pare ovvio. In ogni caso, si tratta di una questione interna agli Stati Uniti”, ha aggiunto Peskov. La Russia, ha proseguito il portavoce del Cremlino, resterà in ogni caso un paese membro dell’Omc. In precedenza il presidente Usa Donald Trump ha ipotizzato un ritiro statunitense dall'Organizzazione mondiale del commercio.(Rum)