Ponte Genova: Carfagna (FI), sicurezza sia priorità per costruzione e manutenzione opere

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, afferma in una nota che "a un anno dal crollo del ponte Morandi, il modo migliore per ricordare le vittime e dare una speranza alle famiglie sfollate è garantire che questi 365 giorni di dolore non siano trascorsi invano. Per chi fa politica", aggiunge la parlamentare, "è un dovere impegnarsi perché la sicurezza sia una priorità per la costruzione e la manutenzione delle opere pubbliche nel nostro Paese. Un lavoro da compiere al più presto e, lo ribadirò sempre, senza strumentalizzare le tragedie con proposte propagandistiche e controproducenti. Uno sviluppo sostenibile", conclude Carfagna, "che va incoraggiato e non abbandonato, passa innanzitutto da qui".(Com)