Comore: associazione diritti umani denuncia sistema giudiziario "agonizzante"

- Il sistema giudiziario alle Comore è "decisamente in agonia". Lo sostiene l'associazione "Pianeta Rifugiati - Diritti umani" in una nota diffusa dai media locali e indirizzata alla sottocommissione dei diritti umani del Parlamento europeo. Per l'associazione "non esiste una vera politica penitenziaria" nel paese, dove "meno del 3 per cento del bilancio nazionale è assegnato alla giustizia" e "il 90 per cento del bilancio del ministero della Giustizia "serve a pagare gli stipendi dei suoi funzionari". Gli attivisti puntano il dito contro il settore penitenziario, che considerano "completamente abbandonato", e del quale denunciano un "un tasso medio di sovraffollamento del 220 per cento" per il carcere della capitale Moroni. Le isole Comore hanno vissuto negli ultimi mesi momenti di tensione in seguito alle elezioni presidenziali di marzo, dove il presidente Azali Assoumani è stato riconfermato con oltre il 60 per cento dei voti. (segue) (Res)