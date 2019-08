Comore: associazione diritti umani denuncia sistema giudiziario "agonizzante" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione delle proteste per la rielezione di Assoumani, il procuratore della Repubblica delle isole Comore, Mohamed Abdou, ha promesso sanzioni severe per "chi cercherà di destabilizzare il paese". L'opposizione ha chiesto con forza di annullare l'esito del voto, denunciando irregolarità nel processo elettorale. "Ho avvertito tutte le parti delle misure che saranno applicate in caso di non rispetto delle regole e soprattutto per quanto riguarda la difesa della pace e della stabilità nazionale", ha detto il procuratore in conferenza stampa. Come riferito dal quotidiano "La Gazette des Comores", Abdou ha puntato il dito contro gli atti "ignobili" perpetrati a cavallo del voto, che "mettono in pericolo la stabilità del paese: urne distrutte, barricate per le strade, aggressioni fisiche sono tutti atti che la giustizia nazionale intende perseguire, ha detto. In particolare, sotto accusa sono l'aggressione di un poliziotto nella zona di Mboinkou, quella di uno scrutatore a Mbeni ed altri "atti barbari" tenuti in questi giorni, che "non rimarranno impuniti". Abdou ha concluso affermando che "il procuratore della Repubblica non ha l'aspirazione di arrestare, ma di garantire la sicurezza nel paese, fare in modo che questo non cada a fuoco e fiamme, in guerra civile, o in preda ad una situazione ingestibile. Non farebbe comodo a nessuno", ha aggiunto. (segue) (Res)