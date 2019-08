Comore: associazione diritti umani denuncia sistema giudiziario "agonizzante" (3)

- Il paese, che conta 800 mila abitanti, ha vissuto oltre 20 colpi di stato dal 1975, anno in cui ottenne l'indipendenza dalla Francia. Lo stesso Assoumani, ex ufficiale militare, è salito al potere con un colpo di stato nel 1999 per poi essere eletto per due volte, nel 2002 e nel 2016. La Commissione elettorale nazionale ha dichiarato vincitore il presidente Assoumani con il 60,77 per cento dei voti contro il 14,62 per cento ottenuto dal secondo classificato, Ahamada Mahamoudou. Al potere da vent'anni, il presidente ha subito negato ogni accusa di irregolarità, invitando i 12 candidati di opposizione ad utilizzare "vie legali" per contestare l'esito del voto. Questi hanno tuttavia annunciato l'istituzione di un Consiglio nazionale di transizione allo scopo di deporre Assoumani, una specie di governo parallelo che avrebbe secondo loro la missione di "risolvere la crisi post-elettorale, assicurare una transizione pacifica, preservare la pace, la stabilità e la coesione nazionale nel nostro paese", come ha spiegato ai media locali il candidato e leader di opposizione Mohamed Soilihi, che lo presiede. In un annuncio diffuso ai microfoni di più emittenti radiofoniche private, Soilihi ha chiesto di invalidare il voto delle presidenziali, esortando la popolazione a "disobbedire civilmente" se l'elezione non fosse annullata come richiesto. (segue) (Res)