Comore: associazione diritti umani denuncia sistema giudiziario "agonizzante" (5)

- Più osservatori dell'Unione africana, del Mercato comune dell'Africa orientale e meridionale (Comesa) e delle Forze di attesa dell'Africa orientale hanno detto di aver rilevato numerose irregolarità nel processo di voto delle presidenziali. Il post-elezioni è stato caratterizzato da tensioni e violenze dopo che la polizia ha fatto ricorso a gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti dell'opposizione scesi in strada per protestare contro le presunte irregolarità nel voto. Fra le irregolarità segnalate dai candidati dell'opposizione durante le elezioni rientrano l'esclusione di osservatori internazionali e la precompilazione delle schede elettorali. "Noi candidati dichiariamo illegittimo l'attuale governo e chiediamo al popolo di resistere e mobilitarsi contro di esso", ha detto ai media locali Soihili Mohamed, leader dell'Unione delle opposizioni ed ex vicepresidente del paese. I candidati hanno contestato, in particolare, l'apertura di alcuni seggi prima dell'orario ufficiale, sostenendo che alcune urne fossero già state riempite con finti voti, mentre diversi osservatori elettorali non avrebbero ricevuto in tempo i documenti necessari ad accreditarsi per il voto, ed alcuni loro rappresentanti arrestati. Le autorità avrebbero inoltre impedito loro l'accesso ai locali della Commissione elettorale nazionale. (segue) (Res)