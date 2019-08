Comore: associazione diritti umani denuncia sistema giudiziario "agonizzante" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse di irregolarità sono state fermamente respinte dal ministro dell'Interno Daodou, per il quale le operazioni di voto si sono svolte "in un'atmosfera calma e pacifica". Circa 300 mila elettori sono stati chiamati al voto per le elezioni di marzo, con un'affluenza che secondo le autorità ha raggiunto il 40 per cento circa. Lo scorso 8 marzo il capo dello Stato uscente ha dichiarato di essere sopravvissuto ad un attentato mentre era in viaggio per Sima, sull'isola di Anjouan. Ad agosto scorso Assoumani ha nominato un nuovo governo a circa un mese dalla vittoria del Sì al controverso referendum costituzionale dello scorso 30 luglio, nel quale i cittadini si sono espressi per il 92,34 per cento a favore di un'estensione del mandato presidenziale e per la modifica del sistema di rotazione dei candidati alla presidenza fra le tre isole principali dell'arcipelago, Anjouan, Grande Comore e Moheli: la Costituzione prevedeva infatti che l’incarico di presidente potesse essere ricoperto a rotazione da candidati appartenenti alle tre isole, al fine di promuovere la stabilità e la condivisione del potere. (Res)