Polonia: Gawkowski (Wiosna), se Po mostra buona volontà, negoziati Senato andranno a buon fine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se Piattaforma civica (Po) mostrerà buona volontà, i negoziati sul cosiddetto "patto senatorio" andranno a buon fine. Lo ha dichiarato Krzysztof Gawkowski, segretario generale di Wiosna e vicepresidente del comitato elettorale della coalizione della sinistra polacca alle prossime elezioni. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Pap", Gawkowski dice di avvicinarsi all'incontro con i rappresentanti di Po "con una buona disposizione, con la convinzione che si andrà ad un accordo e soprattutto con una buona lista di candidati e candidate". All'incontro di oggi non prenderanno parte politici del Partito popolare polacco (Psl), ma d'altronde, dice Gawkowski, un incontro con loro ha già avuto luogo e il Psl ha già dato riscontro positivo. La proposta, fatta a fine luglio dai leader della sinistra extraparlamentare alle forze di opposizione, è quella di presentare candidati nei collegi per il Senato in una maniera tale da non ostacolarsi a vicenda. (segue) (Vap)