Polonia: Gawkowski (Wiosna), se Po mostra buona volontà, negoziati Senato andranno a buon fine (2)

- Per il partito polacco Wiosna, la sceltà più ovvia è la costituzione di una coalizione di sinistra. Lo ha dichiarato il leader della formazione, Robert Biedron, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". Biedron ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa dopo che il suo partito ha annunciato la creazione di un comitato elettorale per le politiche autunnali, guidato da Krzysztof Gawkowski. Biedron giudica positivamente i negoziati in corso con l'Alleanza della sinistra democratica (Sld), Lewica Razem, i Verdi e altre forze minori. "Le discussioni a sinistra sono molto ampie. Naturalmente non tutti hanno espresso l'intenzione di continuare a trattare, ma la maggioranza vuole proseguire", ha dichiarato. A proposito del dialogo aperto invece con Piattaforma civica (Po), Biedron dice che "si è concluso in modo interessante, anche se non è avanzato tanto quanto quello a sinistra". Sulla possibilità che alla fine si giunga a un accordo elettorale con Po, il leader di Wiosna si dice "generalmente poco convinto, ma in certe questioni si deve rimanere fiduciosi". (segue) (Vap)