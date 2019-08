Polonia: Gawkowski (Wiosna), se Po mostra buona volontà, negoziati Senato andranno a buon fine (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il referendum con cui l'Sld, che attualmente è una forza extraparlamentare,ha deciso con una consultazione interna come muoversi in vista delle elezioni. Il referendum non ha però deciso con chi l'Sld dovrebbe allearsi. Sul punto il leader Wlodzimierz Czarzasty ha spiegato ai giornalisti che dapprima sarà stabilito se correre alle politiche in autonomia o meno, poi verrà successivamente presa una decisione in merito alla direzione di un'eventuale alleanza. Da un lato ci sono le forze di opposizione con le quali l'Sld ha già condiviso l'esperienza della Coalizione europea, dall'altro c'è Wiosna di Robert Biedron, che ha proposto all'Sld di costruire un'alleanza di sinistra. Czarzasty ricorda che l'Sld aveva fatto una proposta analoga a Wiosna prima delle europee, e anche prima delle amministrative dello scorso autunno, ma Biedron aveva risposto negativamente in entrambi i casi. "Noi parliamo con tutte le forze democratiche. Abbiamo colloqui previsti anche con i Verdi e con Razem", ha asserito Czarzasty. (segue) (Vap)