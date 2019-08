Governo: Bonometti (Confindustria Lombardia), serve esecutivo saldo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, in una nota interviene sulla crisi di governo, sottolineando come "gli industriali, e in particolare quelli lombardi che io rappresento, non fanno politica ma avvertono fortemente la necessità che alla guida del Paese ci sia un governo saldo e capace di rispondere rapidamente ed efficacemente alle sfide che abbiamo davanti e che condizioneranno il futuro dell'Italia". "Confindustria Lombardia - prosegue Bonometti - vive con grande preoccupazione il protrarsi della crisi politica che crea vuoti di governo e impedisce di affrontare con la necessaria determinazione i tanti problemi aperti. L'Italia vive da troppo tempo una pericolosa fase di galleggiamento, riempita solo da un'insostenibile campagna elettorale permanente". "Per questo, chiediamo che questa crisi abbia una costruttiva conclusione in tempi brevissimi, perché i problemi non gestiti si incancreniscono", conclude il presidente di Confindustria Lombardia. (com)