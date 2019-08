Energia: Turkish Stream, completata al 95 per cento costruzione terminal di Kiyikoy

- La costruzione del terminal di Kiyikoy, in Turchia, per il gasdotto Turkish Stream è completa al 95 per cento. Lo ha reso noto oggi l’operatore del progetto infrastrutturale, Turkstream, ripreso dai media russi. “La costruzione del terminal per il Turkish Stream ha raggiunto il 95 per cento. Tutti i lavori seguono il calendario, e la prima consegna di gas dovrebbe arrivare per la fine del 2019”, si legge in una dichiarazione dell'operatore. (segue) (Rum)