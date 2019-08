Roma: Pedica (Pd), tornelli aperti per disagi linea A metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuano i lavori sulla linea A della metropolitana e continua l'odissea di turisti e cittadini costretti a fare ‘giochi senza frontiere’ per potersi muovere in città. Vista l'ennesima prova di stress alla quale Atac ha deciso di sottoporre i suoi utenti, lasci almeno aperti i tornelli delle stazioni rimaste aperte". È quanto afferma Stefano Pedica, esponente del Pd. "Che senso ha pagare il biglietto della metro se dopo poche fermate si è costretti a scendere e poi rincorrere la navetta sostitutiva? Se Atac ha deciso di far passare a chi resta a Roma un agosto di passione - sostiene Pedica - almeno glielo faccia fare gratis. Che direbbero i suoi dirigenti se in vacanza si trovassero su un traghetto e a metà percorso, dopo aver pagato il biglietto, li facessero scendere in mezzo al mare per essere trasbordati su un canotto?".(Com)