Kosovo-Serbia: governo Pristina su dichiarazione Quintetto, mai ostacolato dialogo con Belgrado (4)

- "La Serbia continuerà a condurre una politica in linea con i propri interessi nazionali", ha commentato ieri il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, in replica alla nota emessa dai paesi del Quintetto a proposito delle relazioni fra Belgrado e Pristina. Djuric ha osservato che non si possono mettere sullo stesso piano coloro che violano l'Accordo di libero scambio Cefta e coloro che si difendono dall'ingresso di una parte del proprio territorio nelle organizzazioni internazionali. (Kop)