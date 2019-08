Governo: De Micheli (Pd), dialogo con M5s? Normali contatti tra colleghi in Aula

- La vicesegretaria del Partito democratico, Paola De Micheli, nel corso della trasmissione "Agorà Estate", su Rai3, sull'esistenza o meno di un dialogo in corso con il Movimento cinque stelle, ha affermato che "se è vero come è vero che ho un ruolo nel Pd, posso garantire che ad ora ci sono i normali contatti delle persone che si incontrano in Aula, come si sono incontrati i senatori ieri in Senato, per andare a votare. Non siamo, ad ora, di fronte a fatti nuovi da parte del M5s. I Cinque stelle sono gli stessi che hanno sostenuto il governo Conte, dicono le stesse cose. Noi siamo il Partito democratico e tendenzialmente decidiamo assieme. Poi autorevoli esponenti della minoranza possono e devono esprimere liberamente la loro opinione. Ma poi", ha concluso la parlamentare dem, "si esprimono gli organismi e l'ultima parola è del segretario". (Rin)